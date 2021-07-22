أمراض مرتبطة بفصيلة الدم.. تعرف عليها

فصيلة الدم A وB وAB

أصحاب جميع فئات الدم ما عدى الO معرضون للموت بسبب أمراض القلب والسبب هو وجود البروتينات المسؤولة عن تخثر الدم بزيادة تصل إلى 30".

حسب بعض الأبحاث الطبيرة فإن هنالك علاقة بين فصائل الدم غير الO واحتاملية الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي والمعدة حيث ترتفع لدى أصحاب هذه الفصائل احتمالية الالتهابات وتكاثر البكتيريا الناتجة عن قرحة المعدة.

فصيلة الدم AB

أصحاب هذه الفصيلة جد نادرون في العالم ولكنهم مع الأسف يمتلكون احتمالية الإصابة بمشاكل في الذاكرة والخرف وفقدان الذاكرة بنسبة تصل إلى 82% مقارنة بغيرهم.

فصيلة الدم A وB

من يمتلكون فصيلتي الدمA وB معرضون للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 21% أعلى من أصحاب فصيلة الدم O. لم يكتشف العلماء لحد الان سببا لذلك ولكن يعتقد بأن هذا النوع من الدم يؤثر على الالتهابات والتمثيل الغذائي للغلوكوز.

أصحاب فصيلتي الدم A وB معرضون بشكل كبير للإصابة بجلطات الدم الوريدية التي تحدث في الفخذين والذراعين والساقين ويمكن أن تمتد إلى الرئتين.

فصيلة الدمO

يمكن أن يعاني أصحاب هذه الفصيلة من مشاكل في الخصوبة والإنجاب والحمل، والسبب هو ارتفاع نسبة الهرمون الذي يؤثر سلبيا على المبيض وخلايا البويضات بحيث يقوم بتقليلها.

أيضاً يمتلك أصحاب فصيلة الدم O نسبة أقل من البروتينات المسؤولة عن التخثر مما يجعل احتمالات حدوث تجلط الدم لديهم منخفضة، لكنهم في المقابل أكثر عرضة للإصابة بالنزيف الحاد عند تعرضهم لجرح ما.