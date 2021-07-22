كريم محمود عبد العزيز يتصدر الأكثر بحثاً بسبب تصريحاته

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، اليوم الخميس، الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي «جوجل»، بسبب تصريحاته عن والده التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كريم في تصريحات تليفزيونية خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على الفضائية المصرية«CBC»، أمس، إن والده الفنان محمود عبد العزيز رُفض في التمثيل في بداية حياته، وسافر إلى دولة النمسا للعمل، وبالفعل عمل في بيع الجرائد وواجه الكثير من التحديات لدرجة أنه نام على الرصيف.

ووصف كريم والده الفنان الراحل بـ «بطله الخارق» الذي أثار إعجابه ويقتدي به، مضيفا أنه تعرض لموقف في غاية الغرابة بعد وفاة والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز بعام، وهو مشاهدة والده وهو يوقظه من النوم من أجل الذهاب للتصوير.

وأضاف أنه لم يقدم الشخصيات التي يرغب فيها خلال مشواره الفني، لافتا إلى أن المنتجين حصروا أدواره في الكوميدي وهو الأمر الذي لم يطمح إليه.

وعن تفاصيل دوره في فيلم موسى، ذكر كريم محمود عبد العزيز أن هذا العمل ركز فيه لدرجة أنه كان يجلس مع نفسه كثيرا بعد إنجاز يوم عمل في الفيلم، مضيفا أن أسرته لاحظت هذا الأمر، وأنه شعر أيضا بأنه غير سليم نفسيا بسبب هذا العمل.