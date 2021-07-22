طالب جامعي يقتل والده في مصر.. والسبب!



شعبان بلال (القاهرة)



في حادثة صادمة، أقدم طالب جامعي، في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق مصر)، على قتل والده بسلاح أبيض في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.



وكشفت السلطات المصرية، اليوم، عن قيام أحد الأشخاص على قتل والده في منطقة الحكر بالقرب من شارع الثلاثيني، التابع لدائرة قسم شرطة ثان في محافظة الإسماعيلية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في فريق المباحث وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة مسرح الجريمة، كما تحفظت شرطة الإسماعيلية على جثة الأب لحين معاينة النيابة وانتداب الطب الشرعي.



وتبين من خلال الفحص أن القاتل هو "طالب جامعي" في العشرينات من عمره، قتل والده بسلاح أبيض، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى قتل والده وألقت شرطة الإسماعيلية القبض على نجل القتيل.



وأثارت هذه الواقعة الجدل في مصر، حيث عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قيام الابن بقتل والده.