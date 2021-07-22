مشاجرة دامية في صعيد مصر.. والسبب غريب!

شعبان بلال (القاهرة)

أُصيب 19 شخصا في مشاجرة دامية بمحافظة سوهاج (جنوب مصر)، مساء أمس الأربعاء، ما دفع السلطات الأمنية إلى تعزيز تواجدها وفرض طوق أمني على مسرح الأحداث.

وتمكنت السلطات الأمنية المصرية، من السيطرة على الوضع في قرية "مزاته" بمركز دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج، ووقف تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وضبط الكثيرين من مثيري الشغب.

وحسب السلطات المصرية فإن الحصيلة النهائية للمشاجرة الدامية وصلت إلى 15 مصابا بينهم 13 نتيجة رش خرطوش، وتم نقلهم إلى المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة في سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية "مزاته"، دائرة مركز دارالسلام، حيث انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة والفحص أن سبب المشاجرة، خلافات سابقة بين الطرفين، منها خلافات الجيرة .

وأوضحت تحريات السلطات المصرية أن السبب في المشاجرة هو وجود مشاكل سابقة بين الطرفين، تجددت أمس الأربعاء، بسبب خلافات الجيرة، حيث تطورت الأوضاع إلى تبادل الطرفان إطلاق أعيرة الخرطوش، ما دفع قوات الشرطة إلى تعزيز تواجدها للسيطرة على الوضع.