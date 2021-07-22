علامات تدل على إصابة الأطفال بـ السكري.. تعرف عليها

تلعب معرفة أهم العلامات التي تدل على إصابة الأطفال بمرض السكري دور كبير في مساعدة الطفل على عيش حياة طبيعية بشكل كبير.

نعرض لكم أهم العلامات التي تدل على إصابة الأطفال بمرض السكري وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic ” .

علامات السكري النوع الأول

نعرض فى البداية أهم علامات السكري النوع الأول لدى الأطفال حيث تتطور بسرعة ويكون الطفل حاملا لهذا المرض منذ ولادته وتظهر العلامات عليه وهو فى سن صغيرة.

* زيادة الشعور بالعطش والرغبة فى تناول الماء بشكل متكرر

* كثرة التبول في الفراش خاصة أثناء النوم

* الشعور بالجوع الشديد

* فقدان الوزن غير المقصود

* المعاناة من الإعياء والإرهاق والضعف

* التهيج أو تغير في سلوك الطفل وزيادة العصبية

* تكون رائحة النفس شبيه برائحة الفاكهة



علامات السكري النوع الثاني

تظهر علامات السكري النوع الثاني على الأطفال في سن أكبر وتبدأ فى الازدياد والتطور بشكل تدريجي وبالتالي لا يشعر الأهل بتغير ملحوظ على الطفل مما يجعل معرفة الأهل المسبقة بـ أعراض السكري من النوع الثاني لدى الأطفال أمر فى غاية الضرورة .

العطش الزائد وكثرة التبول: يتسبب تراكم السكر الزائد في مجرى الدم عند الطفل إلى سحب السوائل من أنسجة الجسم مما يجعل الطفل يعانى من العطش المتكرر ويشرب ماء وسائل بكميات كبيرة ويعاني من التبول بكميات كبيرة .

الشعور بالإعياء: قد ينتج عن نقص نسبة السكر في خلايا الطفل إلى شعوره بالإرهاق والتعب وفقدان الطاقة.

تشويش الرؤية : إذا كانت نسبة السكر في دم الطفل مرتفعة جدا فقد يتم سحب السوائل من عدسات عيون الطفل وفي بعض الحالات يكون الطفل غير قادر على التركيز بوضوح عند رؤية الأشياء.

المناطق المظلمة من الجلد: قبل أن يتطور داء السكري من النوع الثاني عند الطفل وتبدأ مناطق معينة من الجلد تتطور وتصبح أغمق وفي أغلب الاوقات يكن هذا حول الرقبة أو في منطقة الإبطين .

نقص الوزن غير المبرر: بسبب عدم الحصول على الطاقة التي يوفرها السكر يقل حجم أنسجة العضلات ومخازن الدهون خاصة عند المصابين بالنوع الثانى من مرض السكري.