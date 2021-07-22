6 أطعمة تجنب تناولها لتعيش حياة أطول

يؤثر الطعام الذي نتناوله بشكل مباشر على صحتنا، وامتلاك صحة جيدة أو سيئة هو الذي يحدد ما إذا كنت ستعيش عمرا طويلاً أم لا. كُن ذكيا في اختيار الطعام الصحي الذي تتناوله إذا كنت تريد إضافة سنوات أو حتى عقود على عمرك. فيما يلي نستعرض عليك 6 أطعمة تجنب تناولها أو قلل منها على الأقل لو كنت تريد عيش حياة أطول.

1- حسب الأبحاث والدراسات فإن اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي والسجق والمرتديلا والأغذية الجاهزة ترتبط بالإصابة بالسرطان وأمراض القلب، كما أن اللحوم المصنعة تصنف من طرف منظمة الصحة العالمية على أنها مواد مسرطنة.

هنالك أكثر من 800 دراسة علمية أجريت في 10 دول توصلت إلى أن تناول 50 غرام من اللحوم المصنعة كل يوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 10%.

2- غلوتومات أحادية الصوديوم هي نكهة تضاف إلى اللحوم المصنعة والخضر المعلبة والحساء وتعطيها مذاقا لذيذا وطيبا، ولكن حسب الدراسات فإن هذه المدة ترتبط بالعيد من المشاكل مثل زيادة نبضات القلب والصداع والتنميل والحرقان وغيرها، لهذا ينصح الخبراء بعدم تناولها والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي عليها.

3- ابتعد عن منتجات السكر الأبيض والطحين الأبيض لأنها تعتبر غير صحية وقد تؤدي إلى الإصابة بالسكري وأمراض القلب كما أنها تزيد من الوزن. هذه ا لأطعمة تشمل الأرز الأبيض والمعجنات والخبز والطحين والمقرمشات وغيرها.

4- تحتوي مشروبات الطاقة على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يضر البشر، لهذا لو كنت تريد التمتع بحياة صحية وطويلة فابتعد عن هذه المشروبات.

5- تحتوي الوجبات الجاهزة السريعة (مثل البرغر والبطاطس المقلية) على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، لهذا ينصح بإزالتها بشكل نهائي من نظامك الغذائي سيحسن مستويات الكولسترول في جسمك وسيساعدك على تخفيض السعرات الحرارية والدهون لديك.

6- احذر من الدهون المتحولة التي توجد تقريبا في أي طعام شديد الحلاوة سواء أكان مقليا أو مجمدا (المعجنات والبسكويت والبطاطس المقلية)، لأن هذه الدهون ترتبط بشكل وثيق بأمراض القلب والسكري وحدوث السكتة الدماغية والالتهابات وأمراض أخرى تنقص من عمر الشخص.