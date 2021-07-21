«الفتة».. وجبة رئيسة في مصر

أحمد مراد (القاهرة)

يطلق المصريون على عيد الأضحى لقب «عيد اللحمة»، حيث يشتهر المطبخ المصري خلال أيام العيد الأربعة بتقديم تشكيلة مختلفة ومتنوعة من اللحوم التي تعد المكون الرئيس لمائدة المصريين خلال العيد، فضلاً عن أطباق جانبية أخرى من مشتقات الأضحية مثل الممبار، والكبدة، والرقاق، وشوربة الكوارع.

تُعد «الفتة» الوجبة الرئيسة التي تشتهر بها السفرة المصرية خلال عيد الأضحى المبارك، ولا تخلو منها أي مائدة مهما اختلف المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وهناك من يعتبرها وجبة الإفطار، خلال أيام العيد.

ويُستخدم في إعداد طبق الفتة المصرية اللحمة، والأرز، والخبز المحمص، والصلصة الحمراء، والثوم، والخل، والفلفل الأسود، والكمون.

فتة دايت

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت طرق طهي متعددة لطبق الفتة المصرية، ولكنها تعتمد على نفس المكونات بشكل أساسي وأبرزها اللحمة والأرز والخبز المحمص والخل، ولكن في إطار موجة التجديد والتطوير لطبق الفتة ظهر في مصر ما يُعرف بـ «الفتة الدايت» التي يتناولها الأشخاص الذين يخافون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من بعض الأمراض.

الرقاق.. سندوتش لحمة مفرومة

يُعتبر الرقاق ثاني أشهر طبق تحتويه السفرة المصرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بعد طبق الفتة، وهو من أكثر المواد الغذائية مبيعاً قبل العيد، وعادة ما يُضاف على وجبة الغذاء في أيام العيد، وهو عبارة عن شرائح رقيقة من عجين الدقيق، وخلال الطهي يُضاف عليه لحمة مفرومة، وكوب زبدة ذائبة مع القليل من الزيت النباتي، وبصل مفروم، وفصوص ثوم مهروس، وملح، وفلفل أسود، وبعض البهارات الأخرى.

حلويات بـ «الطحال والفشة»

الطحال والفشة عبارة عن أجزاء ومشتقات من لحوم الأضحية، وتعد من أشهر وأهم الأطباق الجانبية التي تحرص كل أسرة مصرية على إضافتها إلى المائدة خلال عيد الأضحى، وبسبب عشق المصريين لهذا الطبق يطلقون عليه

اسم «الحلويات».

وتقوم الأمهات المصريات بتحضير الفشة والطحال بطرق مختلفة، أسهلها سلقها وتحميرها بالزبدة مع إضافة الملح والفلفل وغيرها من الإضافات الأخرى التي تختلف من أسرة لأخرى.

الممبار.. محشي الأمعاء

يقبل المصريون على تناول الممبار خلال أيام عيد الأضحى المبارك بشكل أساسي، وهو عبارة عن أمعاء الأضحية يتم غسلها وتنظيفها جيداً، ثم حشوها بخلطة الأرز، ويعد من الأطباق المفضلة للمصريين سواء خلال العيد أو في باقي أيام العام.

الكبدة.. طبق إسكندراني

يكاد لا تخلو مائدة مصرية خلال عيد الأضحى من طبق الكبدة الذي يُعد من أطباق العيد الرئيسة، وتتفنن الأسر المصرية في إعداده بطرق مختلفة، لعل أبرزها الطريقة الإسكندرانية، وهي عبارة عن شرائح الكبدة يُضاف إليها البصل والفلفل والثوم. كما إن هناك طريقة أخرى تتمثل في الكبدة المشوية بالردة.

الكوارع..

شوربة دسمة تُصنع وجبة الكوارع من ساق الأضحية، وهو طبق دسم يقبل عليه بعض المصريين طوال أيام العام، وبالأخص خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يُعد من الأطباق المرافقة للفتة المصرية، وفيه يتم سلق ساق الأضحية وإضافة الصلصة والشوربة إليها.