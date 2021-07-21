«العصبان» التونسي.. أشهر أطباق الأضاحي

ساسي جبيل (تونس)

عيد الأضحى في تونس كما في كافة الدول العربية، له طعمه الخاص ومناسبة مباركة تستعد لها العائلات التونسية بطريقة خاصة، حيث تنشط الحركة الاقتصادية بشكل غير مسبوق في الأسواق والمراكز التجارية.

أكلات شعبية

تعمل بعض العائلات التونسية في المدن على تخضيب الخروف بالحناء وتزيينه بشتى الألوان ليبعث السعادة والبهجة إلى الأطفال. وينشط بيع أواني الطهي والشواء والفحم والتوابل بأنواعها لاستعمالها في أكلات شعبية مثل «العصبان»، وهي قطع الكرش المحشوّة بالأرز أو الكسكس مع اللحم والخضار، و«القلاية»، التي تفوح رائحتها من البيوت التونسية في عيد الأضحى، وهي عبارة عن مرق باللحم المقطّع قطعاً صغيرة. أما أطباق «المرق الحلو» فتكثر في عيد الأضحى بمدينة صفاقس التي تختص بنكهاتها من دون غيرها من المناطق الأخرى، تماماً كما تختص بأصناف السمك المالح في عيد الفطر.

خراف الأضاحي

ويكثر في المناسبة بيع التبن والشعير لسكان المدن الذين يشترون الخراف باكراً من الباعة المتجوِّلين والمنتشرين في كل مكان، وخصوصاً عند الاسطبلات الخاصة التي تبيع خراف الأضاحي، فيما تعمد عائلات أخرى إلى تربية الخراف في القرى والأرياف البعيدة قبل أشهر من العيد. وتسعى السلطات التونسية بالتنسيق مع البلديات، إلى تحديد نقاط بيع خراف العيد من المنتِج إلى المستهلِك لتتوفّر بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن.