آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

أحمد عاطف (القاهرة)

نشر الفنان المصري أحمد العوضي آخر التطورات المتعلقة بالحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تتلقى العلاج في مستشفى في القاهرة.

وطمأن الفنان متابعيه، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحاً أن زوجته خرجت من العناية المركزة لكنها تحتاج رعاية طبية.وكتب العوضي «الحمد لله، ياسمين خرجت من الرعاية المركزة. لكن تعليمات الأطباء المعالجين تمنع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث إنها تحت الرعاية الطبية الشديدة... حتى استقرار الحالة».

واعتذر العوضي لكل متابعيه عن عدم الرد، مضيفاً «اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعوا لها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة».

كانت عبد العزيز تعرضت لمضاعفات إثر عملية جراحية، ما استدعى نقلها إلى وحدة للعناية المركزة.