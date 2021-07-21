فيديو.. مناظرة سياسية تلفزيونية تنتهي بشجار عنيف

تنتهي بعض المناظرات السياسية التلفزيونية أحياناً بتبادل عبارات نابية أو تهديدات بين الضيوف خاصة إذا كانوا على خلاف تام. لكن ما حصل في هذه المناظرة التلفزيونية يكاد يكون نادر الحدوث.

فقد صدم السياسيان المولدوفيان سيرجيو توفيلات وجنادي كوزوفان مشاهدي التلفزيون بدخولهما في شجار عنيف خلال برنامج حواري تلفزيوني.

فقد أسقط توفيلات، المستشار السابق للرئيسة مايا ساندو، كوزوفان، وزير الداخلية السابق، أرضا وخنقه أمام الكاميرا، في برنامج تم بثه في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء.

تصاعد الوضع عندما أهان توفيلات، كوزوفان خلال مناقشة ساخنة بشأن الوضع السياسي. فألقى كوزوفان كوبا من الماء على وجه توفيلات. فبادر توفيلات إلى خنق الأخير وإسقاطه أرضا من الكرسي الذي كان يجلس عليه بجواره.

وكان لا بد من قطع البث، الذي كان من المفترض أن يكون نقاشاً سياسياً. وفي وقت لاحق، نشرت القنوات عبر موقع "فيسبوك" صورة للرجلين وهما يقفان بسلام بجوار بعضهما البعض مرة أخرى ويتصافحان، لكن ظهر المسعفون في الخلفية.

وكتب فريق التحرير "العبرة بالخواتيم"، لكنه ذكر أيضاً أن مثل هذا التصرف العنيف سيعاقب عليه في المستقبل.