حلا شيحة توجه رسالة جديدة إلى والدها

أحمد عاطف (القاهرة)

وجهت الفنانة المصرية حلا شيحة رسالة جديدة إلى والدها عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع الصور «انستغرام».

وأرفقت الفنانة المنشور بصورة تجمعها بوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة موضحة أنه «أغلى الناس لديها».وكتبت شيحة «حبيبي والدي الغالي أعز الناس. بحبك ومحدش يقدر يخلف بيننا أبداً، وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس.. أنت غالي عندنا كلنا».

وبدا المنشور بمثابة رسالة اعتذار بعد التصريحات الحادة التي وجهتها الفنانة المعتزلة لوالدها رداً على انتقاداته لها بسبب أزمتها مع النجم تامر حسني، وقوله إنها «اختُطفت فكرياً» على يد زوجها معز مسعود.

تعود أزمة حلا شيحة مع تامر حسني إلى طرح فيديو كليب تجمعهما فيه مشاهد من فيلم «مش أنا» المعروض حالياً في دور السينما في العالم العربي.

كانت شيحة ردت على والدها مؤكدة أنها مصدومة من الكلام الذي قاله عن زوجها، مشيرة إلى كونها تزوجته بكامل إرادتها، ووجدت معه كل المعاني الجميلة من احترام وشهامة.