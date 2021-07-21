«جدعنة» المصريين تتجلى مع امرأة تريد قضاء عطلة

من جديد تظهر وبوضوح «الجدعنة» التي تعتبر من أهم سمات الشخصية المصرية، في أحد أوضح معاني الشهامة الأصيلة.

ظهرت هذه «الجدعنة» عندما نشرت امرأة، على موقع «فيسبوك»، منشوراً تتساءل فيه كيف يمكنها أن تقضي إجازة مع أبنائها في الإسكندرية بمبلغ ألف جنيه مصري، هو ما تملكه لهذه الرحلة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

بوست المرأة

وقد تفاعل عدد كبير من رواد موقع «فيسبوك» مع منشور المرأة واقترحوا عليها شققهم لتنزل فيها. فيما قدم بعضهم الآخر مبالغ مالية. وتطوع أحدهم بإيصالها إلى الإسكندرية بسيارته.

وكتب أحدهم «كلميني وهديكي مفتاح شقة في ميامي ع البحر اقعدي فيها زي ما تحبي أنت وأولادك».

فيما عرض عليها محمد أن يتحمل مصاريف الإقامة «ممكن حساب الفندق يكون عليا شوفي رايحة امتي.. وأحجز لك تروحي تلاقي كل شيء تمام والحجز باسمك».

وعلقت رانيا قائلة: «أنا عندي شقة في كليوبترا.. ممكن تيجي تقعدوا فيها الأيام اللي تعوزيها... أنت قافلة المسجات ابعتيلي. مش عارفة أبعتلك».

وعلق عاصم «عندي شقة فاضية في أبو قير، لو تناسبك دي هدية العيد لأولادك مش عاوز مقابل مادي فيها، وهناك البحر والأكل رخيص».

وكتبت أخرى قائلة: «عندنا شقة في الإسكندرية مقفولة علشان إحنا برا مصر د الوقتي، ممكن أسبهالك وقت ما تحبي وتاخدي مفاتيحها من أهلي هناك».

وعرض أحمد «لو حضرتك تحبي، عندي شقة في الساحل في سيدي كرير الكيلو 35، جاهزة وقريبة من البحر وفي حمام سباحة خاص، وتحت أمرك يا ست الكل. دي هدية مني لأختي وأولادها.. المهم تكونوا مبسوطين».

وعرض آخر مبلغ 1000 جنيه لمساعدتها في مصاريف الإقامة.