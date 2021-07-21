رسالة حزينة من دنيا سمير غانم لوالديها

شعبان بلال (القاهرة)

بعثت الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم الأربعاء، رسالة حزينة إلى والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، التي تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة من أعراض فيروس كورونا المستجد، الذي تعافت منه بالفعل.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة لوالديها، وعلقت عليها قائلة :"بحبكوا أوي، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا".

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع منشور دنيا سمير غانم، وعلى رأسهم إدوارد فؤاد ومريم أمين وشهد رمزي ومايا حداد وإنجي علاء، وغيرهم، داعين الله عز وجل بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، والرحمة للفنان سمير غانم.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من 3 أشهر من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور محمد النادي، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا زالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها .