جزيرة ياس تضيء سماءها بالألعاب النارية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بعيد الأضحى المبارك بعرض مميز للألعاب النارية، والذي انطلق من الواجهة البحرية لياس باي، في واحدة من أكثر احتفالات الألعاب النارية المنتظرة في دولة الإمارات.ويجري بث عرض الألعاب النارية الاستثنائي على منصة انستغرام الخاصة بالوجهة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت قيوداً على التجمعات كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها جزيرة ياس .

وموعد العرض على مدى ثلاث ليالٍ من ليالي العيد، 20 و 21 و 22 يوليو على التوالي، ابتداءً من الساعة 9:00 مساءً.