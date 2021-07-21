أشياء مدهشة ستحدث لجسمك لو تناولت التفاح كل يوم

يعد التفاح من أكثر الفواكه شائعة الانتشار في العالم ويعتبر واحدا من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن تضمينها في الأنظمة الغذائية اليومية. يشتهر التفاح بفوائده الصحية العظيمة والقيمة واحتوائه على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فيما يلي نستعرض عليكم ما سيحدث لجسمك لو تناولت التفاح بشكل يومي.

تناول التفاح يوميا يساهم في تنشيط عملية الهضم، فللتفاح فوائد صحية عديدة حيث يعتبر غنيا بالألياف الغذائية التي تنشط عملية الهضم وتعزز الشعور بالشبع، أيضاً يحتوي التفاح على نسبة عالية من الفيتامينات A وB وC وE.

يعتبر التفاح مصدرا غنيا بالألياف بما في ذلك البكتين الذي يغذي البكتيريا التي توجد بالجهاز الهضمي، وهذا ما يحسن عملية الهضم لدى الإنسان.

تناول حبة تفاح بعد الانتهاء من الوجبة يساعدك في الحفاظ على قوامك، وذلك لأن مضغ التفاح يستغرقا وقتا طويلا مما يشعرك بالشبع وهذا ما يجعلك غير مضطر لتناول وجبة أخرى بعد فترة قصيرة

تناول التفاح بشكل يومي يمكن أن يساهم في حماية الشخص من الإصابة بالسرطان وذلك لأن التفاح يحتوي على مواد الفلافونيد المفيدة.

ينصح الخبراء بتناول 5 فواكه وخضر يوميا للبقاء في صحة جيدة، وفي مقدمة الفواكه ينصح بتناول التفاح يوميا لأنه يوفر للجسم السكريات الطبيعية والفيتامينات ولا يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

تناول التفاح يوميا مع كوب شاي يساهم في الحماية من الإصابة بالسرطان خاصة للمدخنين ومتعاطي الخمر والسبب هو أن كليهما غنيان بمركبات الفلافونيد.

ينصح الخبراء بتناول قشر التفاح لأن العناصر الغذائية المفيدة توجد تحت القشرة مباشرة.