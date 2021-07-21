تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

لا زالت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تتلقى العلاج منذ أكثر من 3 أشهر، في أحد مستشفيات القاهرة من أعراض فيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.

وكشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور محمد النادي، مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال النادي، في تصريحات صحفية، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا زالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها.

وفي وقت سابق، طالبت دنيا وإيمي سمير غانم بالدعاء لوالدتهما دلال عبدالعزيز التي لا زالت متواجدة في العناية المركزة للعلاج من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: في يوم عرفة اللهم أشفى دلال عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما، اللهم فرج همها وقويهاوصبرها، وأرحها بعد التعب وكافئها بعد الصبر، اللهم أنت الشافي المعافي لا شاف إلا أنت اشفها شفاء من عندك إنك على كل شيء قدير".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر .

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من 3 أشهر من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.