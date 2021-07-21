شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شعبان بلال (القاهرة)

كشف الفنان وائل عبد العزيز، عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعرضت لأزمة صحية خطيرة، نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية تسبب في دخولها في غيبوبة.

وقال وائل عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"الحمد لله أحسن كتير من إمبارح".

ولا زالت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تتصدر اهتمامات المصريين، وهو ما كشفته مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر.

وفي وقت سابق، قال الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل المستشفى فإن أمورها شبه مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل .

وأوضح الطبيب المعالج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها كانت تُجرى عملية بسيطة، لكنها دخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها، وحالتها شبه مستقرة عندنا في المستشفى" .

وفي يوم وقفة عرفة، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "إذا أردت أن يستجيب منك الله فابدأ بمسألة الصلاة على سيدنا محمد ثم سل مسألتك.. إن الله يستحي أن يستجيب في إحداهما ويترك الأخرى".

وأضاف: "اللهم إني أسألك الصلاة والسلام على سيدنا محمد.. اللهم اشفها وعافها وفرج عن كربها.. اللهم أرح قلبي وارزقنا السكينة.. اللهم بدل الحال إلى حالٍ طيب.. وصلى اللهم على محمد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين".