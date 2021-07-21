خطوات ستضمن لك النجاح لو كنت تدرس عن بُعد

بسبب تفشي فيروس كورونا، أصبح معظم الطلبة من حول العالم ملزمين بالدراسة من منازلهم وأصبح هذا الأمر ضرورة حتمية يفرضها الواقع الجديد. عندما تفكر في الدراسة من المنزل، ستواجهك العديد من المشاكل أبرزها التشتت، عدم القدرة على التركيز، إيجاد صعوبة في تحديد المحتوى المناسب وغيرها من العقبات، لهذا سنساعدك من خلال هذا المقال عبر عرض خمس خطوات ونصائح للدراسة من المنزل وتحقيق أعلى النتائج والعلامات.

تحديد الهدف من الدراسة

المشكلة التي يقع فيها معظم من يدرسون من منازلهم هو أنهم لا يحددون الهدف من الدراسة، وهذا ما يجعلهم يدرسون أكثر من مجال أو درس دون إتقان أي واحد منها في نهاية المطاف. من المهم أن تحدد هدفا معينا من دراستك، مثلا تعلم تخصص معين، فهذا الأمر سيوفر عليك الجهد والوقت. احرص على ألا يكون المجال شاملا أو عاما بل يكون فرعياً ومتخصصا في نقطة معينة.

ابتعد عن الدروس الكبيرة

احرص قدر الإمكان على اختيار دروس وكروسات قصيرة لا تتطرق إلى التفاصيل الدقيقة جدا حتى لا تشعر بالملل وتتوقف عن دراستك. يفضل اختيار دروس تتراوح مدة دراستها ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع فهذا يمنحك فرصة أكبر لإنهاء معظم الدرس أو بأكمله والانتقال إلى درس آخر.

نظم وقتك

لو استطعت الالتزام بهذه النقطة فإنك ستحقق نجاحا مبهرا في دراستك رغم دراستك من المنزل. من أبرز المشاكل التي تواجه الطلبة الذين يدرسون عن بعد هي أن الدراسة من المنزل متاحة في كل وقت. قد يبدو لك هذا الأمر بمثابة ميزة، لكن المشكلة تكمن في أن هذا الأمر يدفعهم للدراسة في أي وقت والانتهاء في أي وقت يحلو لهم بدون أي خطة أو برنامج أو تحديد وقت مخصص للدراسة، وهذا ما يجعلهم تحصيلهم الدراسي ضعيفا في نهاية المطاف.

لكي لا ترتكب نفس الخطأ، قم بتحديد وقت يومي معين للدراسة (يفضل ألا يختلف عن الدراسة في المدرسة أو الجامعة)، والتزم به، ويمكنك إضافة وقت إضافي لاستدراك ما فاتك من الوقت الأساسي. هذا الأمر سيضمن لك تحقيق أفضل النتائج بالدراسة عن بعد.

وفر بيئة مناسبة للدراسة

تؤثر بيئة الدراسة على تحصيل الطالب، لهذا احرص على إنشاء وتوفير مكان مناسب ومحفز على الدراسة حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من التركيز. يفضل أن يكون المكان بعيدا عن السرير وغرفة النوم وعن الأطفال والضجيج وعن أي مصدر آخر يشتت انتباهك.

استفد من خدمة الدعم

أغلب الدروس المتوفرة عبر الإنترنت يكون بجانبها خدمة خاصة بالتواصل مع الطلاب وتبادل الدعم والمساعدة بينهم، لهذا حاول الاستفادة من هذه الميزة فقد توفر عنك الكثير من عناء البحث أو تحل مشكلة فهمك لإحدى الدروس.