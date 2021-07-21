هذه الأعراض دليل الإصابة بجلطة بعد الولادة

هل جلطات الدم طبيعية بعد الولادة؟ تتخوف أغلب السيدات من حدوث جلطات دموية بعد الولادة، لذلك كشف موقع mediacl news today، عن أشهر أعراض حدوث جلطة بعد الولادة.

هل جلطات الدم بعد الولادة طبيعية؟



الجلطة الدموية هي كتلة من الدم تلتصق ببعضها البعض لتكوين مادة تشبه الهلام، يعد تمرير بضع جلطات دموية صغيرة أمرًا شائعًا بعد الولادة. تقل هذه الجلطات في الحجم وتكرار الظهور مع مرور الأيام، إذا لاحظت أي شيء آخر ، فاطلبي العناية الطبية الفورية لتجنب المضاعفات مثل ونى الرحم ، وتمزق الرحم ، وعنق الرحم أثناء الولادة ، وتسمم الحمل ، وظهور قطع من المشيمة داخل الرحم بعد الولادة ، أو تجلط الأوردة العميقة ، أو الانسداد الرئوي .

الأعراض

قد تنجم الحُمَّى التي تحدث بعد الولادة عن جلطةٍ دمويَّة.

عندما تتشكل جلطة دموية في وريد الساق، فإنَّ الجزء المصاب من الساق، والذي يكون ربلة الساق غالبًا، قد يكون مؤلمًا ومؤلمًا عند لمسه ودافئًا ومُتورِّمًا. قد لا تُسبِّب الجلطة الدَّموية في الحوض ظهورَ أعراض.

يمكن أن تكون العلامة الأولى على حدوث الانصمام الرئوي هي الشعور بضيق في التَّنفُّس.