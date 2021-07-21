إطلاق صاروخ يحمل مختبراً جديداً إلى محطة الفضاء الدولية

ينضم إلى محطة الفضاء الدولية مختبر جديد، عندما تنقله مركبة الإطلاق، من طراز "بروتون-إم" إلى الموقع البشري، على بعد حوالي 400 كيلومتر فوق الأرض اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقلع المركبة من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية "بايكونور" الروسية في كازاخستان.

وعلى متن المركبة، الوحدة المختبرية الروسية، ناوكا(ساينس)، التي كان من المفترض بالفعل أن يتم إطلاقها إلى الفضاء في عام 2007. وأدت المشكلات مراراً إلى تأجيل عمليات الإطلاق. ومن المقرر أن تستغرق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ثمانية أيام.

وبوصفها وحدة متعددة الأغراض، فإن وحدة "ناوكا"، مخصصة في المقام الأول للبحث وستلتحم بالجزء الروسي من المحطة، طبقا لما أعلنته محطة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ومن المتوقع استكمال العديد من بعثات الفضاء الميدانية من قبل رواد الفضاء الروس.