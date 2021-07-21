اتباع هذا الدايت قد يصيبك بأمراض خطيرة

يفضل الكثير من الأشخاص اتباع دايت الماء للحصول على جسم رشيق في وقت قليل، ولكن الاستمرار على دايت الماء لفترات طويلة يمكن أن يضر بالصحة ويسبب بعض الأمراض.

وفي الواقع ، تظهر الأبحاث أنك قد تفقد ما يصل إلى 2 رطل (0.9 كجم) كل يوم من صيام الماء لمدة 24 إلى 72 ساعة .

لسوء الحظ ، قد يأتي الكثير من الوزن الذي تفقده من الماء والكربوهيدرات وحتى كتلة العضلات.

1- قد يصاب بالجفاف

على الرغم من أن الأمر يبدو غريباً ، إلا أن صيام الماء قد يجعلك تصاب بالجفاف، وذلك لأن ما يقرب من 20-30٪ من استهلاكك اليومي من الماء يأتي من الأطعمة التي تتناولها

إذا كنت تشرب نفس الكمية من الماء ولكنك لا تتناول الأطعمة ، فقد لا تحصل على كمية كافية من الماء .

تشمل أعراض الجفاف الدوخة والغثيان والصداع والإمساك وانخفاض ضغط الدم وانخفاض الإنتاجية، لتجنب الجفاف ، قد تحتاج إلى شرب أكثر من المعتاد .

2- قد يعاني من انخفاض ضغط الدم الانتصابي

يعتبر انخفاض ضغط الدم الانتصابي شائعًا بين الأشخاص الذين يصومون، وخاصة عند اتباع دايت الماء

يُعرَّف بأنه انخفاض في ضغط الدم يحدث عندما تقف فجأة ، ويمكن أن يجعلك تشعر بالدوار ، والدوار ، وخطر الإغماء .

إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم الانتصابي أثناء اتباع دايت الماء ، فقد تحتاج إلى تجنب القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة، قد يؤدي الدوخة وخطر الإغماء إلى وقوع حادث.

إذا واجهت هذه الأعراض أثناء صيام الماء ، فقد لا يناسبك دايت الماء ويجب البحث عن نظام غذائي أفضل لصحتك.