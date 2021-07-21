فوائد مذهلة لتناول مرضى السكري لهذا النوع من الأسماك

تعتبر الأسماك مصدرًا كبيرًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات وفيتامين د والتي تعتبر ضرورية لمرضى السكر في إدارة مستويات الجلوكوز ومنع مقاومة الأنسولين وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب.إليك أبرز فوائد تناول الأسماك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

1- غني بفيتامين د

أظهرت دراسة أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام (وليس الأسماك الخالية من الدهون) مثل السلمون يمكن أن يساعد في زيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم.

2. غني بالبروتينات

السمك مصدر غذائي جيد للبروتينات و تقلل الأسماك مثل التونة من الشهية واستهلاك الطعام مقارنةً بالديك الرومي والبيض ، وبالتالي ، قد تساعد في تحفيز استجابة الأنسولين.

3. الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

إن وفرة أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك لا تساعد فقط في إدارة مرض السكري ، ولكن لها الكثير من الفوائد الصحية الأخرى. تساعد أوميغا 3 في تقليل السيتوكينات المؤيدة للالتهابات والتي تعتبر السبب الرئيسي لمرض السكري. تساعد هذه المغذيات الأساسية أيضًا في تنظيم مستويات الكوليسترول وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4.خفض الكوليسترول

فوائد عديدة لتناول الأسماك لمرضى السكري ويعد السمك غني بالألياف و هي أيضا عنصر أساسي في الأسماك. أظهرت دراسة أن زيادة تناول الألياف الغذائية عن طريق الأسماك يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم ، وبالتالي تقليل مستويات الدهون في البلازما ، والتي يمكن أن تسهم في إدارة الجلوكوز لدى مرضى السكري.

5. مصدر جيد للسيلينيوم

السيلينيوم معدن مهم مضاد للأكسدة موجود في الأسماك ، ولكن بكميات ضئيلة.

وفقًا لدراسة ، يمكن أن يساعد السيلينيوم في تقليل مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري نظرًا لقدرته على التخلص من الجذور الحرة في الجسم وهذه الجذور ضررًا لخلايا البنكريا وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.