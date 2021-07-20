القهوة تقلل احتمال الإصابة بهذا المرض الخطير

الاتحاد (مصطفى أوفى)

خلصت دراسة جديدة إلى أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأحد أخطر أمراض القلب.

فقد نقلت صحيفة «ديلي ميل» أن باحثين، بقيادة جامعة كاليفورنيا في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، حللوا تأثير استهلاك القهوة على حالات عدم انتظام ضربات القلب بين أكثر من 380 ألف شخص.

وجد الباحثون أنه يبدو أن كل كوب إضافي من القهوة، يستهلكه المرء على أساس يومي، يقلل خطر الإصابة بمرض اضطراب النظم القلبي «arrhythmias»، بنسبة 3 في المائة.

أجريت الدراسة من قبل إيون جيونج كيم من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وزملاؤه.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية «في هذه الدراسة الجماعية، ارتبطت الكميات المتزايدة من تناول القهوة بشكل اعتيادي بانخفاض خطر عدم انتظام ضربات القلب».

وأضافوا أن هذا هو الحال بالنسبة للرجفان الأذيني وتسرع القلب فوق البطيني، مع عدم وجود دليل على أن الاختلافات المحددة وراثياً في استقلاب الكافيين أدت إلى تعديل هذه الارتباطات.

وقالوا إن الفكرة الشائعة القائلة إن الكافيين يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب فكرة غير مبررة.

قام الدكتور كيم وزملاؤه في دراستهم بتحليل البيانات الصحية والوراثية وعادات استهلاك القهوة لـ 386258 مشاركًا على مدار حوالي 5 سنوات.

خلال فترة المتابعة، وجد الباحثون أن 16979 مشاركًا فقط عانوا من أعراض متعلقة بعدم انتظام ضربات القلب.

كشفت التحليلات الإضافية عن انخفاض مماثل في مخاطر كل من الرجفان الأذيني واضطرابات دقات القلب فوق البطيني، على وجه التحديد.

في الجزء الأخير من الدراسة، أراد الفريق معرفة ما إذا كانت سبعة متغيرات جينية مختلفة تعرف بكونها تؤثر على استقلاب الكافيين قد غيرت العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر عدم انتظام ضربات القلب، وخلصوا إلى أنه ليس لها أي تأثير.