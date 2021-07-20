الحفلات الغنائية تنثر بهجة العيد

تامر عبد الحميد، مراد اليوسف (أبوظبي، دبي)

انتعاشة غنائية تشهدها الإمارات التي تحتفل مع جمهورها في أيام عيد الأضحى المبارك، وتنثر البهجة والفرحة بإطلاق مجموعة من الحفلات الموسيقية في كل من أبوظبي ودبي، وذلك بعد أن اختفى تنفيذ الحفلات الجماهيرية إلى نحو عام ونصف العام بسبب جائحة «كورونا»، لتخرج من نطاق الافتراضية إلى الواقع على خشبة المسرح، مع الالتزام أفضل الشروط الوقائية والاحترازية لضمان السلامة العامة. ويجتمع على أرض المحبة والسلام، نخبة من أبرز فناني الوطن العربي، للاحتفال مع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بأيام عيد الأضحى المبارك، حيث تطلق أبوظبي حفلتين جماهيريتين في عيد الأضحى تنظِّمها دائرة الثقافة والسياحة، ويُحييها نخبة من نجوم الوطن العربي في «الاتحاد أرينا» على جزيرة ياس، الحفل الأول في 22 يوليو (الخميس)، ويحيه كل من حسين الجسمي وأصالة نصري، والحفل الثاني 23 يوليو (الجمعة)، ويحييه تامر حسني وميريام فارس.

إجراءات السلامة والوقاية

وانطلاقاً من حرص دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على سلامة الزوار والعاملين في مختلف المرافق والوجهات السياحية والفعاليات في أبوظبي، ونظراً للإجراءات الجديدة المتعلقة ببرنامج التعقيم الوطني الذي بدأ الاثنين الماضي، فقد تم تغيير توقيت الحفلات لتفتح الأبواب أمام الحضور، بدءاً من الساعة 4:30 عصراً، وتبدأ الساعة 6:30 مساءً، وتنتهي في الساعة 10 ليلاً، إلى جانب تطبيق كافة إجراءات السلامة، ودخول الحفل، حيث يجب على الحضور وحاملي التذاكر إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ التسلم، ويجب أيضاً على كافة الحضور ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 16 عاماً أن يكونوا حاصلين على اللقاح الكامل مع انقضاء 28 يوماً بعد الجرعة الثانية، وإبراز حرف E، أو أيقونة النجمة على تطبيق الحصن.

صيف دبي

وتقدم مفاجآت صيف دبي مجموعة من الحفلات الموسيقية المباشرة التي يحييها نخبة من أشهر الفنانين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل أفضل الوجهات في المدينة عشاق الموسيقى من جميع الأعمار والجنسيات للاستمتاع بحفلات موسيقية خاصة خلال عطلة العيد، حيث تستضيف دبي 4 حفلات موسيقية مليئة بالترفيه والأغاني الكلاسيكية، وعدد من أشهر الأغاني الحديثة التي تقدمها نخبة من أفضل الأصوات وأكثرها شهرة.

ويقدم نجم الغناء الباكستاني «راحت فتح علي خان» حفلين مباشرين على مسرح كوكاكولا أرينا في سيتي ووك، وهما حفل just qawali يوم 21 يوليو (اليوم) وحفل just bollywood يوم 23 يوليو (الجمعة)، وسيستمتع جمهور الموسيقى العربية بليلة لا تُنسى في كوكاكولا أرينا يوم 22 يوليو (الخميس) مع عرض «كايروبيل»، وتشمل الأمسية عروضاً من كايروكي، فرقة الروك العربية المحبوبة على مستوى المنطقة، والمغني الشعبي الشهير حسن شاكوش.

ويوم 23 يوليو (الجمعة)، يجتمع الفنانون وائل كفوري وملحم زين ومحمود خيري في حفل موسيقي مباشر في أحد فنادق دبي، ليحتفلوا مع جمهورهم بفرحة العيد، حيث يقدم كل مطرب باقة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى مجموعة من الألحان الكلاسيكية والمعاصرة.

منظم الحفل ماهر خوخجي اختار أن يجمع الفنانين اللبنانيين وائل كفوري وملحم زين أمام الجمهور للمساهمة خلال أيام الصيف في نثر أكبر بهجة وفرح بين الجمهور، خاصة بعد عودة الحفلات الجماهيرية، موضحاً أن هناك العديد من المفاجآت التي سيشاهدها الجمهور لأول مرة من خلال الحفل، ومنها غناء وائل كفوري أحدث أغنيتين له ولأول مرة على المسرح في حفل دبي، وهو فرصة للجمهور لسماع الأغنيتين «البنت القوية» التي تتغنى لأول مرة بشكل مباشر، وأغنية «كلنا بننجر».

وأضاف أن ملحم زين أيضاً سيقدم عدداً من أهم أغنياته اللبنانية والعربية، التي أعدها ضمن برنامج خاص جداً للمناسبة، إلى جانب عرض افتتاحي للدي جي الشهير غابي غزال، بالإضافة إلى عدد من المفاجآت الأخرى التي سيتضمنها الحفل.

ولفت إلى أن الفنان الشاب محمد خيري متميز في الغناء الطربي والقدود الحلبية التي جعلت منه نجماً في هذا اللون الغنائي، وهو إضافة مهمة للحفل.

كما يحيي المطرب وليد الشامي والمطربة أصيل هميم حفلاً في مركز دبي التجاري العالمي يوم 23 يوليو (الجمعة).