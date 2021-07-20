آخر كلام.. «الإنس والنمس» 4 أغسطس

محمد قناوي (القاهرة)

قررت الشركة المنتجة لفيلم ««الإنس والنمس»» الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد هنيدي عرض الفيلم في دور العرض المصرية والخليجية في توقيت واحد يوم 4 أغسطس القادم وهو الفيلم الذي انتهى محمد هنيدي من تصويره منذ فترة طويلة، وكان من المقرر عرضه في سباق عيد الفطر الماضي، إلا أنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة، بعدما رأت الشركة المنتجة تأجيله لحين تخفيف الإجراءات الاحترازية المقررة بسبب فيروس «كورونا»، ويشارك في بطولته منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وصابرين، وسليمان عيد، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وقال محمد هنيدي: أتمنى أن يحقق العمل النجاح المتوقع له خاصة أنه يقدم فكرة جديدة ومختلفة، كما أنه يشهد عودتي لشاشة السينما بعد غياب 4 أعوام كاملة وأقدم من خلاله شخصية موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات.

وأشار هنيدي إلى أنه بدأ تصوير فيلمه الجديد «الجواهرجي» منذ أسبوعين، مشيراً إلى أنه سعيد بوجود النجمة الكبيرة لبلبة في العمل التي قدمت معها من قبل فيلم «وش إجرام»، مؤكداً أن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم النجمة منى زكي، والتي كانت أول المنضمين للفيلم بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتنا الأولى سوياً في فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي.