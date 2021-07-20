تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

لا تزال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تتصدر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر» بسبب حالتها الصحية.

وتعرضت الفنانة لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية تسبب في دخولها في غيبوبة، بحسب بعض الأنباء.

وحسب الطبيب الذي يعالج الفنانة، فإن أمورها شبه مستقرة، وسوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.

وعلى الرغم من انتشار أنباء حول دخولها في غيبوبة، إلا أن الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز نفى ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكداً «أنها كانت تُجرى عملية بسيطة، لكنها دخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها، وحالتها شبه مستقرة عندنا في المستشفى».

ورد الطبيب على إشاعات تعرض الفنانة لسحر أسود، مشددا على ضرورة التوقف عن مثل هذه الإشاعات، والدعاء لها بالتعافي بشكل كامل.

وفي يوم وقفة عرفة، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك «اللهم اشفها وعافها وفرج عن كربها.. وصلى اللهم على محمد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين».