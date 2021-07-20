صور.. بيزوس يعود إلى الأرض بعد رحلة سياحية في الفضاء

هبطت كبسولة «بلو أوريجين»، التي تحمل جيف بيزوس وثلاثة آخرين في صحراء غرب ولاية تكساس الأميركية بعد عبورها حدود الفضاء وعودتها.

استغرقت رحلة الملياردير الأميركي نحو عشر دقائق و20 ثانية.

وطفت المركبة الفضائية على ثلاث مظلات ضخمة قبل أن تثير سحابة من الرمال وهي تهبط بسرعة ميل أو ميلين في الساعة.

عودة المركبة إلى الأرض

وقال بيزوس «على متن هذه الكبسولة، توجد مجموعة من الناس سعيدة جداً».

ورافق بيزوس في هذه الرحلة الرائدة والي فونك (82 عاما)، وهي أكبر شخص سنا يطير إلى الفضاء على الإطلاق، وطالب الفيزياء أوليفر دايمن الذي يبلغ من العمر 18 عاما، أصغر من ينطلق للفضاء. كما انضم إليهم مارك، شقيق بيزوس.

بيزوس يعود إلى الأرض

بذلك، ينضمّ جيف بيزوس، الرجل الأكثر ثراء في العالم، إلى نادي رواد الفضاء على متن أول رحلة مأهولة لشركته «بلو أوريجين»، ما سيشكّل علامة فارقة جديدة في مجال السياحة الفضائية الوليدة.

تأتي المهمة بعد تسعة أيام من اختراق مؤسس «فيرجين غالاكتيك» ريتشارد برانسون حدود الغلاف الجوي للأرض، متقدماً بخطوة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أمازون» في ما يبدو أشبه بمنازلة بين الأثرياء في الفضاء.

إلا أنّ بيزوس (57 عاماً) أصرّ على أن «هذه ليست منافسة».

انطلاق المركبة من منصتها

وقال، أمس الاثنين لقناة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية، إنّ «أول شخص وصل إلى الفضاء كان يوري غاغارين وجرى ذلك منذ وقت طويل»، في إشارة إلى رائد الفضاء السوفياتي الذي أجرى أول رحلة مأهولة إلى الفضاء عام 1961.

وأضاف «يتعلق الأمر ببناء طريق إلى الفضاء للأجيال المقبلة من أجل القيام بأمور مذهلة هناك».

وأنشأ بيزوس شركة «بلو أوريجين» عام 2000، طامحاً بأن تتمكن ذات يوم من بناء مستعمرات فضائية عائمة مزوّدة بجاذبية اصطناعية، ويمكن لملايين الأشخاص العمل والعيش فيها.