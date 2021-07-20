هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا عيد الأضحى

أحمد عاطف (القاهرة)

في لافتة إنسانية، تصدر هاشتاج «صورتك مع الحبايب» تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في الساعات الأولى من اليوم لأول لعيد الأضحي، بعدما شارك رواد ومغردي تويتر صوراً لهم ولأسرهم وخاصة ممن رحلوا عن الدنيا.

وامتلأ تويتر بصور تجمع الرواد بالأصدقاء والآباء والأمهات، داعين لهم بالرحمة والمغفرة بالتزامن مع يوم العيد، سائلين لهم الراحة والذكرى الطيبة.

وشملت الصور أيضاً مشاهد من صلاة العيد وفى القرى والمحافظات المصرية والعربية، ومنهم من غرد بصورهم مع المشاهير للتهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك.