مصر.. تحذيرات من هذا التصرف خلال العيد



أحمد عاطف (القاهرة)

عممت الحكومة المصرية تحذيراً من «البناء المخالف» في محافظاتها، خلال أيام عيد الأضحى، وشددت وزارة التنمية المحلية في مصر على ضرورة التعامل بحسم مع أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية أو على أملاك الدولة، متوعدة باتخاذ إجراءات قانونية فورية حيال المخالفين.

وقال محافظ القاهرة: إن أية محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف سوف تقابل بمنتهى الحزم وسوف تعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

ورفع محافظ القاهرة درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء الأحياء، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.