«العجول الهربانة» تتصدر تويتر.. وهذه قصتها

أحمد عاطف (القاهرة)

بآلاف المشاركات، تصدر هاشتاج «العجول الهربانة» تريند منصة التغريدات القصيرة «تويتر» بمشاهد مضحكة لفرار وهروب بعض الحيوانات التي كان يستعد أصحابها لذبحها في عيد الأضحى.

وشمل الهاشتاج مشاركات لفيديوهات تملأها الفوضى، بعدما تمردت بعض الحيوانات أثناء نقلها أو ذبحها بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

واقترح أحد المشاركين أن يتم عمل برنامج بعنوان «العجول الهربانة» وجمع تلك الفيديوهات باعتبارها فقرة من المرح، بينما اعتبر آخرون أن ما يجري يثير الشفقة على تلك الحيوانات ومحاولتها النجاة من الذبح.

ولم تكن تلك المشاهد في مصر فقط، بل في الكثير من الدول العربية والخليجية وشملت صنوفاً من الحيوانات كالأبقار والجمال والأغنام.