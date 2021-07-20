بالصور.. «البالونات» أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في شوارع مصر

أحمد شعبان (القاهرة)

تصدّر مشهد شراء البالونات أبرز مظاهر احتفال المصريين بالعيد صباح اليوم بعد أداء صلاة العيد، حيث شهدت الشوارع احتفالات الأهالي والأطفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلق المواطنون للاحتفال بأولى ساعات عيد الأضحى المبارك بالميادين الرئيسية والمتنزهات العامة. وانتشر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، عدد كبير من باعة البالونات المختلفة في شوارع وميادين محافظات مصر، وخاصة في الأماكن المجاورة لساحات الصلاة وأمام المساجد التي أقيمت بها صلاة العيد، حيث أقبل عليهم عدد كبير من المواطنين الراغبين في الاحتفال بالعيد وإدخال البهجة على قلوب أبنائهم صباح يوم العيد.

بالصور.. «البالونات» أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في شوارع مصر

وتبدأ أسعار البالونات من 5 جنيهات للبالون العادية بألوانها المختلفة، والتي لقيت إقبالاً كبيراً من المواطنين على الباعة، فيما بلغت أسعار البالونات الهيليوم المُجسمة بأشكال تتميز بالشخصيات الكرتونية ما بين 15 إلى 25 جنيهاً حسب حجمها.

بالصور.. «البالونات» أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في شوارع مصر

وظهرت أشكال جديدة من البالونات هذا العام، وذلك بما يواكب أحدث الشخصيات الكرتونية للأطفال، من أجل جذب عدد أكبر منهم على شرائها، ومن هذه الشخصيات: «هيلو كيتي»، و«دورا»، «وميكي ماوس». كما احتفل الشباب أيضاً بالعيد بإلقاء البالونات على المواطنين من فوق أسطح المنازل القريبة من المساجد احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وتسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، في ظل أجواء من السعادة والفرح بالعيد.

