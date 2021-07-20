جيف بيزوس يستعد للانطلاق إلى الفضاء

بعد أقل من أسبوعين من رحلة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى الفضاء، سيغادر مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، الأرض لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء.

وسينضم إلى بيزوس شقيقه مارك وكذلك أكبر شخص يذهب إلى الفضاء وهي الطيارة السابقة والي فونك وأصغر شخص بينهم هو أوليفر دايمن 18 عاما والذى يقوم بالرحلة كهدية .

وكان والد دايمن، المصرفي الاستثماري الهولندي جوس دايمن، قد شارك في مزاد لحجز المقعد الرابع للفضاء في يونيو، لكن تمت المزايدة عليه.

غير أن الفائز المجهول بالمزاد ، الذي قدم عرضا قيمته 28 مليون دولار ، لم يتمكن من المشاركة بسبب "تضارب فى المواعيد . ولم يكشف عن المبلغ الذي كان على دايمن دفعه.

وتأتي رحلة بيزوس بعد أن أصبح برانسون في 11 يوليو أول ملياردير يصل إلى الفضاء بواسطة مركبة تابعة لشركته الفضائية الخاصة.