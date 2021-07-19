زرع قلب اصطناعي بجسم إيطالي

باريس (أ ف ب)

باعت شركة «كارمات» الفرنسية للمرة الأولى قلبا اصطناعيا صنعته بالكامل تحت اسم «ايسون» التجاري، وقد استُخدم في جسم مريض بمدينة نابولي الإيطالية تحضيرا لعملية زرع، في أول صفقة بيع للشركة منذ إنشائها سنة 2008.

وأكدت الشركة أمس أن هذه العملية «أجريت على يد فريق تشيرو ماييلو جراح القلب في مركز نابولي الاستشفائي، أحد المراكز التي تتمتع بأكبر خبرة على صعيد القلوب الاصطناعية في إيطاليا».

وقبل أيام، أعلنت الشركة أنها زرعت للمرة الأولى بالولايات المتحدة قلبا اصطناعيا بالكامل في إطار دراسة سريرية.