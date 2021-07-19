نوال الزغبي توضح حقيقة تعرضها للتسمم

أوضحت النجمة نوال الزغبي، حقيقة تعرضها لحالة تسمم بعد حفلتها الأخيرة التي أحيتها فى صيدنايا.

وغردت نوال الزغبي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قرأت أخبارًا عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبدًا وتداوله بهذه الصيغة مؤذي، الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

وقد طمأنت نوال الزغبي جمهورها على حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية، وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الحمدالله صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى! شكرًا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".