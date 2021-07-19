بعد مرور 43 سنة على زفافه ..مصري يطالب بصور زواجه من استديو تصوير

أحمد عاطف (القاهرة)

فوجئ مدير أحد استوديوهات التصوير الفوتوغرافي بالإسكندرية (شمال مصر) بطلب مواطن حضر لمقر الاستوديو لاستلام صور حفل زفافه بعد مرور 43 سنة على تصويرها.

وقدم الرجل للاستوديو إيصال استلام يعود تاريخه إلى عام 1978، مطالبا مدير المكان بالبحث عنها لاستلامها لأول مرة رغم مرور 43 عاما على زواجه.

ونشر أيمن منير مدير استوديو والده الذي يحمل اسم "منير شحاتة" نسخة من الإيصال الذي أحضره صاحب الصور، على صفحته الشخصية في "فيس بوك" معلقا: "أقسم بالله مش قادر أصدق...واحد جاي يسأل على صور الفرح بتاعته، والمشكلة ان هو بيسأل بجد..العميل جايب إيصال من سنة 1978...يعنى متأخر 43 سنة بس، ودى صورة الايصال اللي هو شايلة معاه كل السنين دي".

وأضاف منير: "على فكرة المبلغ كله 400 قرش.. مش 400 جنيه"، إذ يظهر في الإيصال عدد الصور التي التقطها الزوجان، ويبلغ 12 صورة، من فئة "الكارت"، فيما يبلغ إجمالي المبلغ المستحق 4 جنيهات فقط لا غير، دفعها العميل كاملة وقت التصوير.