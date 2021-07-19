مصرية تقتل زوجها .. والسبب مصروف العيد

أحمد عاطف (القاهرة)

فى أغرب حادث فى مصر، طعنت سيدة زوجها حتى الموت باستخدام سكين المطبخ بعد مشاجرة كلامية بينهما بشأن مصروف العيد انتهت بمصرعه، حسبما كشف الأمن المصري.

وقعت كواليس الحادث المروع فى القليوبية (شمال القاهرة) حينما نشبت بين الزوجين مشادة كلامية فى المطبخ تطورت لمشاجرة، فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدره فسقط بعدها على الأرض غارقاً في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.

ورغم أنهما متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما 4 طفلان، إلا أن ذلك لم يمنع الواقعة، فيما نقلت الجثة إلى مستشفى بنها العام وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.