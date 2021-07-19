رسالة مؤثرة من أسرة إيمان الحصري في يوم عرفة

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

عادت اسم الإعلامية المصرية إيمان الحصري للظهور من جديد في يوم عرفة وذلك بعدما طلبت أسرتها الدعاء لها في هذا اليوم المبارك لعل الله يستجيب دعوات محبيها ويمن عليها بالشفاء العاجل في القرب العاجل وأن تعود للشاشة ولكل محبيها في الشهور القادمة بعد غياب دام لأكثر من شهرين متواصلين.

وتساءل المتابعون لصفحة إيمان على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبي برنامجها عن حالة الحصري الصحية وتطورات العملية الجراحية التي خضعت لها قبل شهرين وكان بها خطأ طبي تسبب في متاعب صحية مستمرة حتى الآن.

وفي سياق متصل تقدمت أسرة الإعلامية بالشكر لإحدى الجمعيات الخيرية المصرية وهي أبواب الخير للرعاية والتنمية التي تبرعت بتوصيل خط مياه الشرب لإحدى المناطق الفقيرة باسم إيمان حتى يدعو لها الكثير من المواطنين في القرية المحرومة من المياه في محافظة المنيا.

الجدير بالذكر أن الإعلامية إيمان الحصري أطلت على الجمهور المصري في السنوات الأخيرة من خلال برنامج توك شو يذاع على فضائية دي إم سي المصرية ومن قبلها بعض البرامج الأخرى الصباحية والمسائية، وخضعت مؤخرًا لعدة عمليات جراحية إثر الخطأ الطبي الذي عانت منه، حتى نصح الطبيب أسرتها بإرسالها للخارج لاستكمال العلاج، ومازالت حالتها الصحية غامضة ومن حين لآخر تطلب أسرتها الدعاء لها.