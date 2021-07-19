فنان مصري يرد على خبر وفاته: أنا بصيف

أحمد عاطف (القاهرة)

نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر خبرًا عن وفاة رجل الأعمال محمد السعدني، وهو ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يخلطون بينه وبين الفنان المصري محمد السعدني وتبع ذلك حالة من الجدل على حساب الفنان وحسابات محبيه.

وبدأ متابعي الفنان في تقديم النعي في وفاة النجم، وانتشرت الشائعة في الأوساط الفنية، فبدأ أصدقاء الفنان في الاتصال به و ارسال الرسائل على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان عليه والتأكد من الشائعة المنتشرة بقوة.

وبعد الكثير من الشائعات واللغط اضطر الفنان محمد السعدني للخروج بنفسه وإعلان أن الأمر شائعة حيث كتب على حسابه الخاص: "الحمد لله أنا بخير ، وخبر وفاتي إشاعة"، مؤكدًا أنه لم يستطع الرد بسرعة بسبب الكمية الهائلة من الرسائل والمكالمات التي تلقاها هاتفها في الساعات الأخيرة.

وأوضح أن اختفاءه في الفترة الأخيرة كان بسبب تواجده في الساحل الشمال لقضاء إجازة الصيف وأنه كان يتلقى وجبة السحور استعدادًا لصوم يوم عرفة حين فوجئ باتصال من والدته وإخوته وهم في حالة من الذعر بسبب انتشار خبر وفاته، وألقى اللوم على مروجي هذه الشائعات دون التأكد من صحتها.

وفي نهاية منشوره على حسابه الخاص اعتذر السعدني لكل محبيه ومتابعيه على حالة الخوف التي تسبب بها لهم وكتب: "شكرًا بحبكم جدًا".

تعرف الجمهور المصري على الفنان محمد السعدني من خلال ظهوره مع الفنان محمد هنيدي في فيلم عندليب الدقي وفي الموسم الرمضاني الأخير عام 2021 ظهر في بعض المسلسلات الكوميدية مثل فارس بلا جواز ومسلسل آخر بعنوان ولاد ناس.