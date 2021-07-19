السيسي يتدخل في علاج الفنانة ياسمين عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)



وجه الفنان وائل عبدالعزيز الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تعرضت لأزمة صحية مؤخرا.



وقال وائل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله- عز وجل- الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خيرا".



وفي وقت سابق،كان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره، مساء السبت الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.



وأضاف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".



وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".



وتصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وكذلك محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج وإجراء عملية جراحية خطيرة.









