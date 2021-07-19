ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم (الإثنين) التوجه إلى صعيد عرفات مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وسط إجراءات احترازية وصحية لتحقيق التباعد المكاني، لضمان سلامة الضيوف والكوادر المشاركة في الخدمة، وسيستمعون إلى خطبة يوم عرفة، ويؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل النفرة بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن أمس عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة العامة بين الحجاج.

وتحيط بالحجاج منظومة من الخدمات المتكاملة والموارد البشرية، وجهزت وزارة الصحة 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة «شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي»، إضافة إلى 6 مراكز صحية؛ مركزان منها في عرفات، ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى، وتشارك كوادر طبية وفنية لتقديم الخدمات الصحية وتكثيف استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها؛ نظراً لتزامن الحج مع ارتفاع درجات الحرارة من خلال توفير العديد من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.

ووفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "واي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج لهذا العام، لتمكين الحجاج

من الاستفادة من منصاتها الرقمية.

وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "واي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.