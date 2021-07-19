حلا شيحة تثير الجدل مجدداً بصورة لياسمين عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل من جديد بعد نشرها صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، مع دعاء لها بالسلامة والعافية بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

واختارت شيحة أن تضع لصورة لزميلتها ياسمين عبد العزيز وهي ترتدي الحجاب وتقف أمام الكعبة المشرفة، مما اعتبره البعض ضغطا من حلا شيحة على جميع الفنانات لارتداء الحجاب.

وكتبت الفنانة المصرية عبر حسابها الخاص على انستجرام: "معرفتش أحط صورة ايه و انا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي ربنا يشفيها ويعافيها و تقوم بالسلامة".

وصاحب هذا التصريح الكثير من الجدل حيث علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الطريقة التي دعت بها حلا لزميلتها ياسمين واعتبر بعضهم أن الهدف مما تفعله حلا شيحة هو رغبتها في البقاء في الأضواء.

وقال بعضهم كان من الممكن أن تدعو حلا لياسمين دون إرفاق صورة من الأساس ولكنها أثبتت أنها تحب الظهور وإثارة الجدل كل فترة.

بينما خالفهم الرأي بعضهم واعتبروا ان ما فعلته الفنانة المصرية هو الصواب لان ياسمين عبد العزيز تحتاج للدعاء وليس وقتا مناسبا للخلاف.

الجدير بالذكر أن حلا شيحة تخوض صدامًا قويا منذ أسبوع مع الفنان تامر حسني بعد نشر كليب بحبك من فيلم "مش أنا" حيث طالبت حلا بحذف بعض المشاهد الرومانسية التي تجمعها مع تامر حسني واعترضت على توقيت عرض الكليب الذي تزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.