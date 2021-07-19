ما هي أفضل الأعمال في يوم عرفة؟.. خير يوم طلعت فيه الشمس

يوم عرفة أحد أكثر الأيام التي يعتق الله فيه عباده من النار وجاء في «موطأ مالك» أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ». توحيد العبودية لله وحده لاشريك له هو أفضل دعاء يوم عرفه لكن عليك أن تستحضر النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء .

ويوم عرفة هو وقفة عيد الأضحى 2021 في التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا، الموافق اليوم الإثنين 19 يوليو ويكون عيد الأضحى في اليوم التالي الثلاثاء 20 يوليو في العاشر من ذي الحجة .

ويوم عرفة يوم الحج الأكبر: فالوقوف بعرفة في هذا اليوم العظيم هو ركن الحج الأعظم ، ولا تصح هذه الفريضة العظيمة بدونه ، وذلك لما أخرجه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عن بكير بن عطاء قال : سمعت عبد الرحمن بن يعم ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو واقف بعرفة ، وأتاه ناس من أهل نجد ، فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال:" الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ، ليلة جمع ، فقد تم حجه ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين ، فلا إثم عليه ، ومن تأخر ، فلا إثم عليه ، ثم أردف رجلاً خلفه ، فجعل ينادي بهن ".

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ له يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

وفي يوم عرفة يقف حجاج بيت الله الحرام على عرفات يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه أن يعفو عنهم ويعتقهم من النار، وينظر لهم نظرة رضا لا يغضب عليهم بعدها ويطلَق عليهم أهل الموقف لهذا سميت وقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة ومن يتقبل الله من حجته يعود كما ولدته أمه دون ذنوب .

يستحب اغتنام هذا اليوم بالأعمال الصالحة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: صيام يوم عرفة لغير الحاج، فصيامه يكفّر سنة ماضية وسنة آتية، وقيام الليل، والاستغفار بالسّحَر وصلاة الجماعة في المسجد ، والتبكير إليها .

يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة يستجاب الدعاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أوقات يستجاب فيها الدعاء.

الدعاء مستجاب عقب الصلوات المكتوبات، وفي حديث أبي أمامة «قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي (3499) .

والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أبوداود.

الدعاء مستجاب عند الأذان. والدعاء يستجاب في السجود قال صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء».

مما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء من الأدعية المختارة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً، أللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا .