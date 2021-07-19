شقيق ياسمين عبدالعزيز يطالب جمهورها بالدعاء

بعد ساعات من التوتر عاشها جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأصدقاؤها، عقب الإعلان عن مرضها وتواجدها في العناية المركزة، طالب شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، الصحافيين ورواد مواقع التواصل بعدم نشر تصريحات أو صور غير صحيحة بشأن الحالة الصحية لشقيقته، والاكتفاء بالدعاء لها بالشفاء.

وأوضح وائل في منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" فجر الاثنين، أن العائلة ستعلن حالما تتحسن وتستقر حالة الفنانة، قائلاً: "لما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المباركة دي".

إلى ذلك، شكر وائل في منشور الإعلامي عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي على اهتمامهما بالحالة الصحية لياسمين. وقال إنه سيتم الإعلان عن حالتها الصحية بعد خروجها من العناية المركزة.

وكان الفنان المصري تامر مجدي كشف أمس، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية، وطلب من محبيها الدعاء لها.