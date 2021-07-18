أين تذهب في العيد؟

نسرين درزي (أبوظبي)

كثيرة هي المرافق الترفيهية والوجهات السياحية داخل الدولة، التي تحلو زيارتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك برفقة العائلة والأصدقاء، من الحفلات الموسيقية ومراكز الألعاب، إلى معالم الضيافة ومفاجآت مراكز التسوّق. وكلّها أفكار لافتة لتدوين مواقيت وعناوين تجدر متابعتها واختبار أجوائها، مع الالتزام بتطبيق أفضل الشروط الوقائية الموصى بها لضمان السلامة للجميع.

ألعاب نارية

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ستُضاء سماء جزيرة ياس بعرض استثنائي ومبهر للألعاب النارية، يُقام على مدار 3 ليالٍ متتاليّة بدءاً من مساء غد الثلاثاء. ينطلق العرض من «ياس باي»، وسيتم بثّه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوجهة الساعة 9:00 مساءً لمدة 5 دقائق، لإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع المحلي والمتابعين حول العالم، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية «عن بُعد»، في ظل التزام الجزيرة بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها حكومة أبوظبي.

حفلات موسيقية

تتواصل الأجواء الترفيهية خلال العيد في العاصمة مع حملة الصيف #في_أبوظبي، المستمرّة حتى 3 أغسطس وسط تجارب استثنائية، تشمل جوائز وحسومات وخيارات الإقامة وأنشطة متنوِّعة.

وكانت جزيرة ياس أطلقت باقة استثنائية لمحبي الحفلات الموسيقية، لحضور «أمسيات العيد في أبوظبي»، والتي تنظِّمها «الثقافة والسياحة» وتستضيفها «الاتحاد أرينا» في 22 و23 يوليو الجاري، ويحيي الحفل الأوّل حسين الجسمي وأصالة، فيما يحيي الحفل الثاني تامر حسني وميريام فارس. ولرواد الحفلات الموسيقية الذين يرغبون في تمديد تجربتهم خلال إجازة العيد، تقدِّم الجزيرة، عروضاً استثنائية على خيارات الإقامة لقضاء أوقات لا تُنسى. وتشمل الباقة الإقامة في أحد الفنادق المميّزة على الجزيرة، بما فيها «دبليو أبوظبي» و«هيلتون جزيرة ياس» الذي افتتح أبوابه حديثاً، وإضافة تذاكر لدخول المدن الترفيهية، مع مجموعة أنشطة في مرافقها السياحية وملاعب الجولف، وخيارات التسوّق عالمية المستوى.

عروض النوافير

يقدّم «ياس مارينا»، مجموعة باقات خلال عيد الأضحى تستمر حتى 28 أغسطس، وتشمل وجبات الصغار، حيث سيكون أفراد العائلة على موعد مع أوقات مليئة بالمرح والاستمتاع بعروض النوافير الراقصة واللهو في الملعب الإسفنجي الواسع المظلَّل، فيما يختبر الآباء الأنشطة المائية، قبل التوجّه إلى المطاعم الحائزة عدة جوائز.

الصوت والضوء

محبو التجارب الثقافية بقالب مغاير على موعد في قصر الوطن مع عرض الصوت والضوء، الذي يُتيح التعرّف إلى جماليات الموقع بدءاً من الواجهة الخارجية للمبنى الرئيس. وتمزج في رحلة مرئية من 3 فصول، بين أحدث التقنيّات وروح التراث، وتستعرض مسيرة التقدّم في الدولة ما بين تاريخها وحاضرها ومستقبلها المشرق.

يُقام العرض بانسيابية فنيّة يُستَخدم فيها 52 جهازاً ضوئياً، وينظَّم أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 7:30 مساءً ولمدة 15 دقيقة.

5 مناطق تشويقيّة

المشهد الترفيهي في العيد يمتد مع «مفاجآت صيف دبي 2021» التي تقدِّم عروضاً ترويجية وأنشطة ترفيهية وتجارب تسوّق وضيافة في أهم الوجهات السياحية ومرافق الألعاب. وتُعد زيارة «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر وجهة ترفيهية مغلقة ومكيَّفة في دبي، من الأفكار المميزة لقضاء أوقات مع العائلة خلال إجازة العيد. وتضم الوجهة 5 مناطق تشويقية هي «مارفل»، و«الوادي المفقود»، و«كرتون نتورك»، و«آي إم جي بوليفارد»، و«نوفو سينما»، ما يضمن الاستمتاع بتجارب حماسية ومسلّية، وكذلك لقاء الشخصيات الكرتونية المفضّلة مثل «فتيات القوّة»، و«المنتقمون».

حفل شواء

ولخوض تجارب مغايرة خلال العيد، تستقبل حديقة «ليجولاند ووتر بارك» بدبي حتى 31 أغسطس الزوار لساعات أطول، وتقدِّم خصومات كبيرة مع فرصة المشاركة في حفل شواء على الطريقة الخاصة بجزيرة هاواي. وتوفِّر مغامرة الغوّاصة حيث يمكن للعائلات استكشاف الحياة البحرية، بما فيها أسماك القرش. ويمكن للأطفال التوجه إلى المدينة المصغَّرة التي تضم أكثر من 20 مليون مكعب ليجو.