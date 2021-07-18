ماذا تشاهد في العيد؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يترقّب الجمهور في الأعياد صدور الأفلام السينمائية الجديدة لمشاهدتها عبر الشاشة الذهبية. ومع الالتزام بالشروط الوقائية لضمان السلامة العامة، قرّر منتجون عرب وعالميون إصدار أعمالهم في عيد الأضحى، وتتميّز ما بين الأكشن والتشويق والرعب والأنميشن والكرتون.

«العارف»

من المقرَّر أن يُعرض فيلم «العارف» في السينما المحليّة أيام العيد، بطولة أحمد عز وأحمد فهمي، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه التشويقية، حول حرب العقول، وقصة «هاكر» يتم تجنيده لينفِّذ مهمّة ضد عدو قديم.

«ضابط متقاعد»

بعد غيابه عن شاشة السينما، يعود الممثل العالمي بروس ويلس من جديد، مع فيلم «من الموت»، التي تدور أحداثه حول الضابط المتقاعد «جاك هاريس» الذي يلتقي بشاهدة على جريمة قتل في قرية بعيدة، ويصبح عليه حمايتها من رجال الشرطة.

«إجازة عائلية»

يحظى الأطفال بفرصة رائعة لمشاهدة الجزء الجديد من سلسلة أفلام الكرتون الشهيرة «نورم من الشمال: إجازة عائلية»، وقصة الدب «نورم» الذي يُسرَق تاجه الملكي ويبدأ رحلة العثور عليه مع إصلاح علاقته بعائلته وأفراد مملكته في إجازة عائلية مشوِّقة.

«عيون الأفعى»

يستمتع عشاق الأكشن، بمتابعة فيلم «عيون الأفعى: أصول جي.آي. جو»، بطولة هنري جولدينج وأندرو كوجي، عن قصة بطل تم تدريبه ليصبح رجلاً بقدرات خاصة، ويحاول إيقاف عصابة مشهورة تُدعى «كوبرا».

«غرفة الهروب»

محبو أفلام الرعب، على موعد مع الجزء الثاني من «غرفة الهروب - بطولة الأبطال»، تأليف فريتز بوم وويل هونلي وإخراج آدم روبيتيل، حيث يكشف 6 أشخاص أسراراً جمعتهم في رحلتهم للبقاء على قيد الحياة.