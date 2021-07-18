«من العايدين».. واجهة احتفالات العيد

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أجواء احتفالية تنقل مظاهر عيد الأضحى المبارك ضمن فقرات منوعة تجمع بين المسابقات والتقارير ورصد طقوس الاحتفالات بالعيد بين الماضي والحاضر في الإمارات الأخرى، في برنامج «من العايدين»، حيث يحتفل تلفزيون أبوظبي مع مشاهديه في عيد الأضحى بتقديم فقرات اجتماعية ترفيهية منوعة في «من العايدين» الذي يعرض في بث مباشر طوال أيام العيد الثلاثة على قناتي «الإمارات» و«أبوظبي»، والذي يستضيف فقرة خاصة تجمع أبرز الفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب.

أول أيام العيد

يقدم البرنامج كل من عبد الله بن حيدر وأسمهان النقبي وحسين العامري ورحاب عبد الله، وسيتم عرضه على فترتين، صباحية من الساعة العاشرة صباحاً لمدة ساعتين، ومن الساعة السادسة مساء لمدة ساعتين، تبدأ الفترة الصباحية أول أيام عيد الأضحى المبارك بنقل صلاة العيد مباشرة، وتنتقل كاميرا «من العايدين» في أرجاء الإمارات بمختلف مناطقها ومدنها، لتنقل لمشاهديها فعاليات واحتفالات وأجواء هذه المناسبة السعيدة، إلى جانب استضافة نخبة من الضيوف المميزين، من مطربين وشعراء وموسيقيين، لإجراء حوارات عفوية، يتحدث معهم مذيعو البرنامج عن أجواء وطقوس العيد بين الماضي والحاضر في المدينة التي ينتمون إليها، وذكريات الطفولة وفرحة العيد.

الفقرة الصباحية تحتوي على ثلاثة محاور، محور ديني يتناول المشاعر المقدسة ويستضيف رجل دين للحديث عن روحانيات عيد الأضحى، ومحور إنساني واجتماعي، يستضيف شخصيات بارزة في المجالات الاجتماعية والإنسانية من الهلال الأحمر الإماراتي، ويسلط الضوء على مبادرات المساعدات الإنسانية داخل وخارج الدولة، والمحور الأخير يختص بالإجراءات الاحترازية والوقائية في العيد، من خلال فقرة تشرح أحدث تطورات هذه الإجراءات التي تم اتخاذها في الدولة للالتزام بها خلال فعاليات أيام العيد، وتستضيف الفقرة مختصين يتحدثون عن أفضل الممارسات الصحية.

أسعد دولة

كما يقدم البرنامج سلسلة من الفواصل القصيرة والسريعة، مع مجموعة من كبار المواطنين للحديث عن العيد قديماً في إمارات الدولة، ومع بعض الشباب المتطوعين في مختلف الأعمال الخيرية والإنسانية المتعلقة بالعيد، كما يستضيف البرنامج شباباً من مختلف الجنسيات داخل الاستوديو للحديث عن فرحتهم بالعيد داخل الإمارات وكيف تمنحهم أسعد دولة في العالم شعور الفرحة والسعادة والأمان.

وتضم الفترة المسائية، فقرات فنية وترفيهية، ما بين وجود فرقة موسيقية طوال ساعتين، تتضمن استضافة مجموعة من أبرز الفنانين العرب والخليجيين، الذين سيشاركون متابعيهم العزف والغناء عبر «شاشة أبوظبي».

يذكر أن قناتي «أبوظبي» و«الإمارات» توفران محتواهما للجمهور عبر موقعهما الإلكتروني وتطبيق ADtv، منصة الفيديو حسب الطلب المقدمة من أبوظبي للإعلام، والتي توفر أكثر من 8000 ساعة من المحتوى المتنوع الترفيهي الحصري عالي الجودة مجاناً للمشاهدين العرب، بما في ذلك المحتوى الجديد والمتميز من ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، يتضمن تطبيق ADtv مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك خدمة البث المباشر لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي. ويتوفر التطبيق عبر منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي».

وقفة عرفة

تنقل شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي وقائع وقفة عرفة في بث مشترك عبر قناتي «الإمارات» و«أبوظبي»، يتخللها استوديوهات مباشرة من مركز الأخبار في أبوظبي لتغطية الخِطبَة والصلاة من مكة المكرمة اعتباراً من الساعة 08:00 صباحاً، مع نقل حي ومباشر لشعائر الحج ونفرة حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات، والذي يستمر حتى الساعة 07:30 مساءً.

مسرحيات

خصصت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عرض عدد من المسرحيات العربية والخليجية الكوميدية في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لإضفاء الابتسامة على وجوه المشاهدين خلال فترة أيام العيد، ومن أبرزها «ضحية بيت العز» و«هالة حبيبتي» و«مراهق في الخمسين».