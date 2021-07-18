روجينا.. «تساهيل» حكايات مختلفة

محمد قناوي (القاهرة)

وافقت الفنانة روجينا على القيام ببطولة إحدى قصص المسلسل السعودي «تساهيل» والذي يجري تصوير جزء من أحداثه داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة ويشارك فيه من مصر بيومي فؤاد، ومن السعودية كل من علي السبع، وليلى السلمان، وبدر اللحيد، وميلا الزهراني، وكتب السيناريو والحوار عبدالعزيز عطا الله، ومحمد الراشد، ومن إخراج سعيد حامد ومن المقرر تصويره بين القاهرة والرياض.

وقالت روجينا: مسلسل «تساهيل» تعتمد أحداثه على حكايات مختلفة، كل حكاية تدور في حلقتين بأبطال مختلفين، وأقوم أنا وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، ببطولة إحدى الحكايات وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، على أن يقوم ببطولة الحكايات التالية عدد من فنانين مصريين وسعوديين وعرب، وتدور أحداث المسلسل في إطار الكوميديا الاجتماعية من خلال القضايا والمواقف التي يتناولها في قالب كوميدي جديد.