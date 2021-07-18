شريف منير يعاني مشاكل عائلية

القاهرة (الاتحاد)

كشف الفنان شريف منير ملامح الشخصية التي يقدمها في مسلسل «إجازة مفتوحة»، والذي يجري تصويره للعرض خلال الموسم الدرامي الشتوي القادم.

وقال لـ «الاتحاد»: أقدم دور رب أسرة ومدير لأحد المنتجعات السياحية، يعاني مشاكل وخلافات أختيه «ملك قورة ودنيا ماهر»، بينما تجسد دور الأم سميحة أيوب، والزوجة الفنانة لقاء الخميسي، وتعتمد قصة المسلسل على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، ويناقش المسلسل في 45 حلقة حياتهم الاجتماعية والشخصية والعلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة والأسر المختلفة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وأضاف منير: نصور حالياً المشاهد المتبقية من فيلم «السرب»، الذي يشاركه بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد السقا، وقصي خولي، ومنى زكي، ودياب، وآسر ياسين، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، وأحمد حاتم ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما كان مسلسل «ونحب تاني ليه»، في رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وحقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.