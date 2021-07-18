منذر رياحنة بين السينما الأردنية والمصرية

سعيد ياسين (القاهرة)

أبدى الفنان الأردني منذر رياحنة سعادته بعرض فيلم «الحارة» ضمن قسم «بياتزا غراندي» في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في سويسرا، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس المقبل. وقال رياحنة لـ «الاتحاد»: إن «الحارة» يعد أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان، وأول فيلم عربي يشارك في قسم «بياتزا غراندي» منذ عام 2008 حينما عُرض فيلم «المصير» لنور الشريف، وليلى علوي، وإخراج يوسف شاهين، وسيعرض «الحارة» في ساحة لا بياتزا غراندي العريقة التي تتوسطها شاشة عملاقة أمام ما يقرب من 8 آلاف متفرج.

وكشف عن أن أحداث «الحارة»، تدور في أحد أحياء شرق العاصمة الأردنية عمان، حيث يحاول شاب الارتباط بحبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، فتنقلب الأحداث رأساً على عقب، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب رياحنة كل من عماد عزمي، وميساء عبدالهادي، وبركة رحماني، ونادرة عمران، ونديم ريماوي، وتأليف وإخراج باسل غندور في تجربته الإخراجية الأولى. من ناحية أخرى، انتهى رياحنة من تصوير دوره في الفيلم المصري «آل هارون» مع أحمد وفيق، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وهاجر الشرنوبي، وإخراج معتز حسام، كما ينتظر عرض فيلم «ماكو» مع ناهد السباعي، وبسمة، ونيكولا معوض، وفريال يوسف، وإخراج هشام الرشيدي.