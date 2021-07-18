بعضٌ من كثير

غداً بمشيئة الله تعالى أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، كل لحظة ووطننا الإمارات في عز ومجد وتقدم وازدهار، كل رفّة ِ حبِ من قلوبنا وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وأولياء عهودهم الكرام بخير وفي سلامة وصحة دائمة بإذن الله.

والحجيج يقفون على عرفات الله في جلال ومهابة، وإيمان ودعاء، تهفو قلوبنا إلى مكة المكرمة، وتتطلع نواظرنا إلى المشهد المهيب هناك، حيث تتجلى قيم السلام، والتسامح، والمحبة، والتلاحم الإنساني في أبهى صوره، كم من الأماني معلقة بين شغاف القلوب، وكم من الدمع يملأ محاجر العيون شوقاً وحنيناً، ورغبة في السعي والطواف، نسأل الله تعالى أن يحفظ ضيوفه الكرام، وأن يتمم حجّهم وهم ينعمون بالسلامة والصحة والعافية، وشكراً من أعماق كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الحفاوة، والجهود، والاهتمام، وتذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمن.

الذين يتكدسون عند عتبات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ويكاد بعضهم لا ينام وهو يتنقل بين «تويتر، وسناب، والواتس آب، وكلوب هاوس، وفيس بوك، والانستغرام»، ما خطبهم، كلّهم يعرفون كل شيء، ويتحدثون فيما يعنيهم وما لا يفقهون حوله شيئاً، أصبح فيهم العالم، والمفكر، والمحلل، والناقد، والمتفرج برأي، والمتفرج التائه، ألا يعلم بعضهم أنهم بجهلهم يثيرون المشكلات، ويؤججون الفتن والنزاعات من دون وازعٍ أخلاقي أو رقيب، يبدو أن ضمائر بعضهم في إجازة وتحتاج من يوقظها، قبل أن يستشري أذاها.

القنوات التلفزيونية الخاصة، والتي أصبحت موضة هي الأخرى، كيف تغيب الرقابة عن بعضها، وعن المواد التي تعرضها من أفلام ومسلسلات قلّ ما يُقال عنها أنها مبتذلة، وتافهة، وخطيرة على الأجيال، حيث الانفلات القيمي والأخلاقي أحد أبرز سمات الأعمال التي تعرض عبر شاشات بعضها من دون ضوابط أو قيود، وهذا الأمر يشكل خطراً أخلاقياً على الكبار والصغار كذلك الذين أصبح بعضهم مدمنين عليها في غياب واضح للدور الرقابي الأسري، والذاتي على ما يشاهدون.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، ومن «العايدين» بإذن الله.